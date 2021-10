Rieti: Leodori (Pd), Pnrr occasione unica anche per ripresa aree montane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana – continua Leodori - la Giunta regionale del Lazio ha approvato anche un protocollo tra la Regione e l'Anci per la creazione di una struttura operativa per il supporto territoriale chiamata "Osservatorio Sviluppo Lazio" che darà un aiuto concreto anche ai piccoli comuni montani affinché possano avere accesso ai fondi Ue nel miglior modo possibile. Le zone interne della nostra regione hanno risentito maggiormente della crisi economica anche per le loro specificità legate al territorio e al fatto che in molti casi, questo oramai da anni, stanno subendo un progressivo spopolamento e abbandono". (segue) (com)