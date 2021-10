Rieti: Leodori (Pd), Pnrr occasione unica anche per ripresa aree montane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo cercare di invertire la rotta e fare in modo che il Pnrr diventi anche per loro un'opportunità di vero rilancio, crescita e sviluppo dal punto di vista dell'economia, delle infrastrutture, innovazione, digitalizzazione e ambiente. Siamo davanti a un'occasione unica per valorizzare al massimo tutto il grandissimo potenziale delle nostre aree interne e dei centri montani, sono certo che siano in grado di dare forza al motore del Lazio, generando maggiore attrattività per tutto il territorio, e anche una ulteriore spinta a quella fase di ripresa in cui tutti siamo impegnati da mesi. La Regione Lazio è pronta a fare la sua parte perché 'il futuro' di cui stiamo parlando oggi e a cui guardiamo con ottimismo e speranza diventi presto il nostro presente". (com)