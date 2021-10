© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 30 ottobre, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2070m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: sulle regioni nord-occidentali è in procinto un cambiamento del tempo rispetto al periodo anticiclonico che stiamo vivendo. Da venerdì nubi in aumento a causa dell'avvicinarsi di una circolazione di bassa pressione dall'Atlantico, preceduta da un flusso umido sud-occidentale che già sabato porterà le prime deboli precipitazioni. Piogge più diffue da domenica un po' ovunque, e soprattutto nella giornata di Lunedì, anche a carattere temporalesco in Liguria. Nel contempo rinforzo dei venti meridionali sul mar Ligur e calo delle temperature massime. (Rpi)