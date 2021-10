Italia-Usa: incontro Mattarella-Biden, Casa Bianca sottolinea forza relazioni bilaterali e transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno sottolineato la forza delle relazioni bilaterali e del legame transatlantico. Lo scrive la Casa Bianca dopo l'incontro avvenuto oggi tra i due a Roma alla vigilia del vertice G20. "Biden ha ringraziato Mattarella per la leadership italiana del G20 e per aver portato le più grandi economie del mondo a incontrarsi condividendo le proprie sfide, tra cui la lotta alla crisi climatica, il contrasto della pandemia e la ripresa globale. Biden ha anche espresso gratitudine per il contributo dell'Italia alla Nato e per aver ospitato temporaneamente 4 mila afgani successivamente ricollocati negli Stati Uniti ad agosto. I leader hanno poi discusso del lavoro congiunto per aggiornare le regole globali per un'economia del 21mo secolo basata sui valori democratici condivisi", si legge nella nota. (Nys)