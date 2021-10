Rai: martedì audizioni in commissione Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 2 novembre, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Palazzo San Macuto – Aula II piano) svolge le seguenti audizioni: ore 20 audizione del dottor Andrea Caretta, presidente del Consiglio di Amministrazione della Cares - Osservatorio di Pavia e del dottor Vittorio Cobianchi, Responsabile del monitoraggio pluralismo politico; ore 21, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, audizione di Simona Ercolani, amministratore delegato della Società di produzione televisiva Stand by me. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)