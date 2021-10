Spagna: premier Sanchez, conservatori seguono discorso ideologico dell'estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progettisti ritengono, a differenza delle altre forze politiche, che la transizione ecologica deve avvenire in modo equo spiegando ai cittadini che porterà, insieme alla digitalizzazione, ad un mondo migliore e con più opportunità per tutti. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento a "Progressive Future - Global Progress Summit 2021", in corso a Roma. Secondo Sanchez in Europa i partiti conservatori seguono il discorso ideologico dell'estrema destra che rafforza il proprio sostegno quando tra la popolazione "serpeggia la rassegnazione" come è avvenuto in Spagna ed Italia. I progressisti, quindi, devono "delineare nuovi orizzonti senza dimenticare che governiamo a nome della maggioranza della società coinvolgendo tutti ed adottando un atteggiamento ottimista e positivo". Sanchez ha chiarito, tuttavia, che è necessario poi tradurre questa attitudine in "fatti". (Spm)