Camera: martedì in commissione Affari costituzionali audizione Gelmini su poteri Roma Capitale

- Martedì 2 novembre, alle ore 14, la Commissione Affari costituzionali, svolge, presso la Sala del Mappamondo l'audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)