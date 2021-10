Regno Unito: Johnson, la Francia è fra i nostri più stretti e antichi alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è uno dei "migliori, più antichi e più stretti amici e alleati del Regno Unito". Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, parlando con i giornalisti durante il viaggio verso Roma per partecipare al summit del G20. Come riferisce l’emittente “SkyNews”, alla domanda su cosa avrebbe detto al presidente francese Emmanuel Macron quando i due si sarebbero incontrati a Roma questo fine settimana, Johnson ha risposto: "I legami che ci uniscono sono molto più forti delle turbolenze che attualmente esistono nella relazione”. “Questo è quello che dirò a Emmanuel, che è un amico da molti anni”, ha aggiunto. "E quello che dirò anche è che potrebbero esserci persone su entrambi i lati della Manica che pensano di avere interesse a promuovere la disarmonia tra il Regno Unito e la Francia e a creare l'impressione di disarmonia. Non credo che Emmanuel condivida questa prospettiva", ha proseguito Johnson. (segue) (Rel)