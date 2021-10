Regno Unito: Johnson, la Francia è fra i nostri più stretti e antichi alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione delle ritorsioni fra Regno Unito e Francia legate alle licenze per la pesca, il primo ministro si è detto "perplesso per quello che sta succedendo, e temiamo che possa esserci una violazione dell'accordo di commercio e cooperazione" e "rimarremo pronti a prendere le misure appropriate". Alla domanda se il Regno Unito si ritirerà dalle licenze di pesca, il primo ministro ha affermato che "faremo tutto il necessario per garantire gli interessi” del Paese. Johnson ha detto che sarebbe "sorpreso" se i francesi bloccassero il commercio attraverso la Manica. “Non l'ho sentito dai nostri amici francesi, sarei sorpreso se adottassero questo approccio", ha spiegato. (Rel)