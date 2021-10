G20: Covid, Argentina chiede di liberare vaccini in eccesso nei paesi avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha chiesto ai paesi avanzati di liberare i vaccini in eccesso di cui dispongono nella lotta contro la pandemia Covid-19 a fronte della scarsità di cui soffrono i paesi a reddito medio e basso. Nel corso dell'intervento tenuto alla riunione dei ministri di Salute e Finanze del G20, Guzman ha inoltre proposto di rendere più flessibili le regole sui Diritti di proprietà intellettuale legati al Commercio (Trips), chiedendo che "le regole siano adattabili per fare fronte alle emergenze, altrimenti non funzionano". Il ministro argentino ha quindi auspicato che possano essere "permessi i trasferimenti di tecnologia per accrescere la capacità di produzione di vaccini". (segue) (Res)