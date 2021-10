G20: Covid, Argentina chiede di liberare vaccini in eccesso nei paesi avanzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte finanziario Guzman ha insistito invece sulla necessità che i Diritti speciali di prelievo (Deg) elargiti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per fare fronte alla pandemia possano essere pienamente utilizzati dai governi per finanziare le spese necessarie alla ripresa. "In molti paesi i nuovi Deg sono controllati dalle Banche centrali e non possono essere utilizzati dal Tesoro (...) bisogna trovare un meccanismo per risolvere questa situazione", ha detto. Il ministro argentino ha quindi spronato la comunità internazionale a rafforzare la cooperazione multilaterale in un momento cruciale. "Il costo dell'inazione è grande in comparazione con i benefici sul breve termine di una maggiore cooperazione (...) se non siamo capaci di migliorarla in questo contesto come pensiamo di ottenerla su questioni di lungo termine come il cambiamento climatico?", ha affermato. (Res)