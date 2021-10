Russia: crescita Pil a settembre al 3,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil della Russia a settembre è rallentata al 3,4 per cento su base annua, dal 3,7 per cento di agosto. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico russo. "A settembre il Pil, secondo le stime, è stato superiore al livello pre-pandemia dello 0,8 per cento. In termini annui, la crescita del Pil a settembre è stata stimata al 3,4 per cento su base annua anno su anno (0,7 per cento da settembre 2019)", ha affermato il ministero nel suo rapporto sulla situazione dell'economia. Nel terzo trimestre del 2021, l'economia è cresciuta del 4 per cento su base annua, mentre fra gennaio e settembre l'incremento è stato del 4,6 per cento. (Rum)