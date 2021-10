Difesa: ministro Guerini ad Aquileia per celebrazioni centenario del Milite ignoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini inaugura il Cimitero degli Eroi di Aquileia, dopo la ristrutturazione, depone una corona d'alloro in omaggio agli ignoti militi sepolti ad Aquileia e a bordo del "Treno dell'Eroe", rievocazione di quello che condusse il corpo del Milite ignoto da Aquileia a Roma nel 1921, percorrendo la prima tratta fino a Udine. Il treno arriverà alla stazione di Roma Termini il prossimo 2 novembre, come riferisce un comunicato. "Celebrare il Milite Ignoto a cento anni di distanza vuol dire celebrare un momento fondamentale della storia del nostro paese. Significa celebrare un simbolo che onora il nostro passato, richiama la nostra memoria, unisce un popolo. Perché è anche intorno ai simboli che si costruisce l'unità di una nazione", ha detto Guerini. Lì il ministro ha deposto una corona d'alloro in omaggio agli ignoti militi sepolti ad Aquileia alla presenza del presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del viceprefetto di Udine, Enrico Roccatagliata, del sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Presenti alla cerimonia il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, il segretario generale della Difesa e direttore degli Armamenti, generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, il capo di Stato maggiore dell'esercito generale di C. A. Pietro Serino, il subentrante capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e il subentrante capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare generale di squadra aerea Luca Goretti. (segue) (Com)