Difesa: ministro Guerini ad Aquileia per celebrazioni centenario del Milite ignoto (2)

- Hanno partecipato alla cerimonia celebrativa le autorità civili, le associazioni combattentiste e d'arma, i cittadini e gli alunni delle scuole locali. Rivolto ai giovani studenti il Ministro ha proseguito "Ciò che ricordiamo e celebriamo oggi spero possa diventare un riferimento per il vostro patrimonio di valori, per il vostro futuro, per la vostra crescita come cittadini", ha detto Guerini. Il ministro ha poi inaugurato il Cimitero degli Eroi, appena restaurato sotto la direzione della soprintendente Simonetta Bonomi della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. La soprintendente ha illustrato i lavori appena conclusi. Nel cimitero riposano i feretri di 10 soldati ignoti degli 11 individuati nel 1921 e accanto a loro c'è la tomba della Signora Maria Bergamas, la madre che fu scelta nel 1921, in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale e alle quali non erano state restituite le spoglie dei figli caduti in guerra, per indicare uno, tra gli undici militi ignoti, da traslare a Roma per trovare riposo presso il sacello dell'Altare della Patria. (segue) (Com)