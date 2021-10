Difesa: ministro Guerini ad Aquileia per celebrazioni centenario del Milite ignoto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo del Milite Ignoto fu trasferito da Aquileia a Roma con un Treno speciale e la traslazione del corpo fu promossa dal Parlamento dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, con l'approvazione della legge 11 agosto 1921, "per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra", al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto. Fu un evento che all'epoca coinvolse profondamente tutti gli italiani che accorsero per salutare ed onorare la salma del Milite Ignoto, nelle stazioni, ma anche nelle campagne, attraversate dal treno speciale, lungo il suo viaggio dalle trincee del nord Italia a Roma. Guerini ha poi ricordato come lungo tutto il percorso, il treno sostò in più di cento città e paesi e fu accompagnato, in ogni stazione, da una folla immensa e riconoscente che s'inginocchiava al passaggio del Soldato senza nome e in mezzo alla quale spiccavano le madri e le vedove di guerra, che in quella bara pensavano potesse esserci il figlio o il marito caduto per difendere la Patria e mai più ritrovato sui campi di battaglia. Nel percorso di oggi, per motivi tecnici e di sicurezza il Treno percorrerà un percorso simbolico sostando, solo in alcune città ma nello stesso abbraccio agli Italiani, rispettando in modo più fedele possibile il tragitto di allora. A bordo è stata allestita anche una mostra storica, curata dall'Ufficio Storico dell'Esercito, e che potrà essere visitata, durante il percorso, in ogni stazione dove sosterà il Treno e dal 3 novembre al binario 1 della Stazione ferroviaria romana di San Pietro. (segue) (Com)