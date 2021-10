Difesa: ministro Guerini ad Aquileia per celebrazioni centenario del Milite ignoto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, nell'illustrare l'iniziativa della rievocazione del viaggio delle spoglie del Milite Ignoto da Aquileia a Roma ha aggiunto "il viaggio del milite ignoto fu un viaggio innanzitutto di unificazione della comunità nazionale italiana, così drammaticamente colpita dalla guerra e vide una grandissima partecipazione popolare. In quel viaggio si è formata l'identità nazionale del paese. Fu un viaggio vissuto senza retorica, austero, in cui semplicemente l'Italia, gli italiani, resero omaggio al milite ignoto e attraverso di lui a tutti i caduti della Grande Guerra". Guerini ha percorso la prima tratta del viaggio da Aquileia a Udine a bordo del Treno d'epoca, messo a disposizione dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Il treno, nel suo viaggio verso Roma, sosterà venerdì 29 ottobre nelle stazioni di Udine , Treviso , Venezia Santa Lucia; sabato 30 ottobre a Bologna Centrale; domenica 31 ottobre a Firenze Santa Maria Novella; lunedì 01 novembre ad Arezzo, arriverà alla stazione Termini di Roma il prossimo 2 novembre e dal 3 novembre sarà aperto al pubblico presso il binario 1 della Stazione ferroviaria romana di San Pietro. Nell'anno del Centenario del Milite Ignoto sono state organizzate dal Ministero della Difesa una serie di attività commemorative, che si sono aperte lo scorso 1 giugno con un evento presso la sala Bandiere dell'Altare della Patria con il giornalista e storico Paolo Mieli, e culmineranno il 4 novembre, con la cerimonia solenne che si terrà all'Altare della Patria, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica. (Com)