G20: Fico incontra Guterres, ruolo Onu va rilanciato

- "È stato un piacere incontrare nuovamente a Montecitorio il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Abbiamo discusso di contrasto ai cambiamenti climatici, ripresa post pandemia, distribuzione globale dei vaccini e diseguaglianze nelle e tra le nostre società. Rispetto a questi problemi e a queste emergenze epocali, il momento cruciale è adesso. E non c’è possibilità di fare passi in avanti se non attraverso un convinto e forte approccio multilaterale". Lo ha scritto il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook. "Sedi come il G20 e la Cop26 non sono un’opzione in più, ma la sola strada perseguibile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di questo decennio, per sostenere i Paesi in via di sviluppo ed emergenti nella transizione ecologica, per trovare soluzioni concrete affinché la ripresa economica sia distribuita in modo più giusto. In questa prospettiva credo fortemente nel ruolo di impulso delle Nazioni Unite, un ruolo che però deve essere rilanciato, reso ancora più effettivo ed efficace con il contributo di tutti - ha continuato -. A cominciare da quello dei Parlamenti, che stanno puntualmente accompagnando il lavoro nelle sedi multilaterali come la Cop26 e il G20. Ho tenuto anche a porre un tema che sta caro al nostro Paese, mi riferisco alla vicenda drammatica che ha riguardato il cooperante italiano Mario Paciolla che lavorava proprio con le Nazioni Unite in Colombia. Sulla sua morte va fatta luce". (Rin)