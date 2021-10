Brasile: Stati congelano aumenti accise carburanti per evitare sciopero camionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento arriva a seguito delle pressioni esercitate dalle associazioni dei camionisti sul governo. Le organizzazioni di categoria, in un incontro tenutosi alla Camera dei deputati ieri, 29 ottobre, hanno ribadito ai parlamentari che le mobilitazioni previste per il giorno 1 novembre sono mantenute. I rappresentanti dei camionisti hanno già indetto il blocco della circolazione dei tir per protestare contro la mancanza di risposte da parte del governo in favore della categoria danneggiata in particolar modo vertiginoso aumento dei prezzi dei combustibili. Tra le richieste dei camionisti per fermare la protesta ci sono la ri-definizione delle tariffe minime per il trasporto, in linea con l'aumento delle spese a carico degli autotrasportatori, una riduzione del prezzo del diesel e una revisione della politica dei prezzi applicati dalla compagnia energetica statale. (segue) (Brb)