Cina: parlamentare lituana Sakaliene a "Nova", grati per sostegno europeo su Taiwan

- La Lituania è grata al Parlamento europeo per essersi unito a Vilnius nel sostegno all'indipendenza di Taiwan. Lo ha dichiarato la parlamentare lituana Dovile Sakaliene in un'intervista ad "Agenzia Nova", condotta a margine del "controvertice" convocato oggi a Roma dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). Le osservazioni arrivano nel contesto della crisi diplomatica scoppiata tra Pechino e Vilnius dopo la decisione delle autorità lituane di aprire "ufficio di rappresentanza" con il nome di "Taiwan", giudicato da Pechino una "grave violazione alla sovranità cinese" lo scorso agosto. Ribadendo l'impegno di Vilnius nel garantire un ordine mondiale "basato sulle regole", Sakaliene ha affermato che il Paese baltico e l'Alleanza continueranno a lavorare per la stabilità, sottolineando che "l'Unione europea ha iniziato finalmente a capire che la questione politica non è indipendente dall'economia". (segue) (Res)