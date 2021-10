Cina: parlamentare lituana Sakaliene a "Nova", grati per sostegno europeo su Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'espulsione dell'ambasciatore lituano a Pechino lo scorso 10 agosto, gli Stati membri dell'Unione non avevano fatto mancare il proprio sostegno a Vilnius, giunto soprattutto dal primo ministro sloveno, Janez Jansa. La reazione della Cina è arrivata lo scorso 16 settembre, quando Pechino ha condannato pubblicamente l'Unione europea (Ue), esortandola a "correggere i propri errori e a smettere di inviare messaggi sbagliati su questioni che riguardano l'integrità territoriale della Cina". "La risposta della Cina alle azioni della Lituania è legittima – aveva fatto sapere Pechino tramite un portavoce - in quanto risponde a una violazione della politica di 'una sola Cina', riconosciuta a livello internazionale", ha affermato il portavoce. "La Cina non minaccerà nessuno, né accetterà le minacce o permetterà di danneggiare gli interessi fondamentali del Paese", ha concluso il funzionario. Cina e Lituania sono protagoniste di una crisi diplomatica, dopo la decisione della prima di consentire l'apertura sul proprio territorio di un ufficio di rappresentanza di Taiwan. (Res)