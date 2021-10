Francia-Stati Uniti: Macron, dopo Aukus lanciato lavoro comune e coordinamento rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caso Aukus, Francia e Stati Uniti hanno lanciato un lavoro comune, una risposta politica e un coordinamento rafforzato. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, prima del colloquio con l'omologo statunitense Joe Biden a Villa Bonaparte, ambasciata di Francia presso al Santa Sede. Nel corso del faccia a faccia verrà evocata la crisi diplomatica che si è aperta a metà settembre dopo che l'Australia ha rotto un contratto per la fornitura di sottomarini francesi, integrando Aukus, un partenariato che comprende anche Stati Uniti e Regno Unito. "Il lavoro che è stato condotto in queste ultime settimane e di cui parleremo oggi permette prima di tutto di apportare degli elementi di chiarimento che erano indispensabili su quella che è la sovranità europea e la difesa europea" per quello che apporta alla sicurezza mondiale, ha detto Macron spiegando che la volontà è quella di "rafforzare" il partenariato tra Unione europea e Stati Uniti. (Frp)