Cultura: aperta oggi a Roma la mostra sulla pace nella penisola coreana

- Il ministero dell’Unificazione della Repubblica di Corea apre oggi a Roma, in occasione del vertice finale del G20 dei capi di Stato e di governo, la mostra “Il filo spinato che diventa simbolo di pace”. La mostra vuole sottolineare il valore e l’importanza della pace nella penisola coreana, ricordando i 68 anni che Corea del Sud e Corea del Nord hanno vissuto divise dai reticolati di filo spinato della zona demilitarizzata, a seguito della stipula dell’accordo di armistizio coreano nel 1953. I visitatori della mostra potranno ammirare “La croce della pace”, un’installazione di 136 croci realizzate fondendo il filo spinato della zona demilitarizzata, e potranno consultare materiali e documenti video sia sulla zona demilitarizzata che sulla creazione dell’opera e del suo significato. “Il filo spinato che diventa simbolo di pace” è un’opera ideata e realizzata dal professor Kwon Daehun, docente di scultura presso la Seul national university, che, per il suo allestimento, si è avvalso della collaborazione della professoressa Son Hyeon Sook, ex docente all’Accademia di belle arti di Roma. L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 7 novembre nella Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola in Campo Marzio. (Rin)