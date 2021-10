Cina: parlamentare lituana Sakaliene a "Nova", dispositivi cinesi annientano la privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "non limita semplicemente la privacy, la annienta": per questo le autorità della Lituania hanno esortato i cittadini a sbarazzarsi dei dispositivi dell'azienda cinese Xiaomi. Lo ha dichiarato la parlamentare lituana, Dovile Sakaliene, a margine del "controvertice" convocato oggi a Roma dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). Le osservazioni giungono un mese dopo che il ministero della Difesa di Vilnius aveva raccomandato ai consumatori di evitare l'acquisto di telefoni cellulari di produzione cinese, dotati di presunti dispositivi di censura atti ad oscurare termini e frasi come "Tibet libero", "Lunga vita all'indipendenza di Taiwan" o "movimento per la democrazia". (segue) (Res)