Cina: parlamentare lituana Sakaliene a "Nova", dispositivi cinesi annientano la privacy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sakaliene, membro del Comitato nazionale di difesa e sicurezza, ha definito la decisione "ponderata" e basata su "rigorose e ripetute verifiche dei dati di un precedente rapporto australiano in materia". Gli utenti sono rimasti "scioccati nello scoprire che la tecnologia Xiaomi non è sicura", ha aggiunto, sottolineando che la questione dovrebbe far comprendere al mondo "quanto la Cina sia in grado di valicare i propri confini in modo pervasivo". Dovile Sakaliene ha preso parte all'iniziativa organizzata dall'Alleanza alla vigilia del G20, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre prossimi. L'obiettivo dell'evento è stato quello di inviare un segnale forte ai leader che interverranno al summit, esortati a ripensare criticamente il loro rapporto con la Cina. Attualmente, l'organismo conta oltre 200 legislatori provenienti dai 5 continenti. (Res)