Ambiente: Franceschini, insieme alla Fao per forte legame tra cultura e sostenibilità

- Piantare un albero nel parco dell'Appia antica è la “sintesi perfetta del legame che unisce la tutela dell'ambiente con quella del patrimonio culturale”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso della cerimonia Fao al G20 Green Garden. Franceschini ha ringraziato Fao, Regione Lazio e Comune di Roma per “questa giornata importante”, sottolineando che “il green garden resterà qui quale simbolo della cultura come strumento fondamentale per la sostenibilità del pianeta”. Un legame, quello tra cultura e sostenibilità ambientale, “ribadito ed esplicitato ancora pochi mesi fa, sempre qui a Roma, nella dichiarazione finale votata all'unanimità da tutti i Paesi partecipanti al primo G20 Cultura della storia", ha concluso il ministro. (Rin)