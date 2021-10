Roma: mamma incinta e figlio di 4 anni investiti a Colleferro, sono gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un donna di 39 anni incinta e il figlio di 4 anni sono stati investiti e feriti gravemente, nella mattinata di oggi, in via Casilina a Colleferro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 quanto mamma e il figlio stavano attraversando la strada diretti in centro a Colleferro. Ad investirli è stata una Captour guidata da un 62enne di Anzio. L'uomo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono accorsi i carabinieri e una ambulanza del 118 che ha trasportato la donna e il bambino in ospedale a Colleferro. Le condizioni dei due sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri stanno tentando di stabilire le cause di quanto accaduto. (Rer)