Cop26: "The Economist", i limiti e i punti di forza del prossimo Cop26

- La 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26), che si terrà a Glasgow dal primo al 12 novembre, sarà allo stesso tempo determinante e deludente. È quanto scritto dal settimanale britannico "The Economist" nell'anticipazione della sua edizione cartacea. Sin dal 1995 il Cop26 ha sempre prodotto qualche tipo di discussione o risultato in merito alla battaglia contro il surriscaldamento globale. Ma l'aumento repentino delle temperature negli ultimi mesi spinge questa edizione del vertice ad accelerare il processo di diminuire la dipendenza dell'attività umana dai combustibili fossili. Durante la Cop21 tenutosi a Parigi nel 2015, l'obiettivo comune era stato quello di portare la temperatura globale ai 2 gradi centigradi. Secondo l'Economist però, nonostante le promesse ambiziose, sarà difficile che Glasgow riesca a far sì che questo risultato venga raggiunto. Ad esempio, sarà difficile convincere le nazioni asiatiche, sempre più dipendenti dall'energia, ad abbandonare del tutto l'utilizzo delle fonti primarie. (segue) (Rel)