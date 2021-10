Cop26: "The Economist", i limiti e i punti di forza del prossimo Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a mantenere le promesse climatiche infatti, i Paesi orientali dovrebbero anche trovare il modo di bilanciare le misure ambientali con le perdite economiche , enormemente più pesanti che per i Paesi più sviluppati. E in effetti, spiega l'Economist, ci sono ancora molti Paesi su cui non si può fare affidamento per un impegno esclusivo e duraturo contro questo cambiamento epocale, come l'India le cui generazioni che sarebbero disposte a fare questo passo, o vivono già altrove o sono vittima di una scarsa leadership. Per questo "fino a che queste delusioni non emergeranno la soluzione più saggia sarebbe un'azione audace e rapida da parte di Paesi volenterosi in Europa e altrove che gli altri non possano compromettere", si legge nell'editoriale. (Rel)