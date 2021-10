Decreto infrastrutture: Conftrasporto-Confcommercio, passo avanti per portualità e autotrasporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolti con favore anche alcuni provvedimenti per l'autotrasporto, in particolare la norma che accelera il processo di privatizzazione dell'attività di revisione dei veicoli. "Comunque positiva, anche se ci sarebbe piaciuto avere la totale esenzione per il mondo dell'autotrasporto, il provvedimento che consente di calmierare la quota del contributo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti - aggiunge Uggè - Bene anche le risorse per le infrastrutture, che garantiscono lo sviluppo della rete infrastrutturale per la mobilità delle merci e delle persone favorendo tutte le modalità di trasporto, purché i tempi per le infrastrutture siano rapidi". Apprezzato infine l'intendimento della norma che tenta di supplire alla carenza di autisti grazie al contributo alle spese per la partente e i certificati professionali. (Rin)