Energia: Gentiloni, problemi se ci sarà ostilità a transizione per aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a seguito dell'attuale aumento dei prezzi dell'energia dovesse nascere una ostilità delle opinioni pubbliche nei confronti della transizione climatica, ci sarebbe un problema. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento di Global Progress Summit 2021. "I primi 10 anni che stanno iniziando ora saranno cruciali" per quanto riguarda la transizione climatica ed energetica "perché c'è una differenza tra quanto esiste oggi, in termini di rinnovabili, e quanto necessiteremo in termini capacità elettrica, e se lavoreremo bene in questi 10 anni questo scarto si andrà a ridurre per i successivi 2 decenni", ha detto. Il commissario ha spiegato che realizzare la transizione climatica significa garantire che i più vulnerabili, in Africa e nelle nostre città, non paghino un prezzo altissimo. Ed "è una grande opportunità di trasformare in meglio il nostro modo di vivere, muoverci, mangiare, alloggiare. E i giovani sono ben consapevoli di tutto questo e lo capiscono molto meglio. E' il messaggio di andare oltre il Pil: i beni comuni non sono misurabili solo in termini di crescita, sebbene la crescita sia fondamentale", ha detto. Il commissario ha specificato che "se si dovesse creare una ostilità nei confronti della transizione" a seguito dell'attuale aumento dei prezzi dell'energia "avremmo un problema". Per questo, "dobbiamo insistere sul fatto che stiamo lavorando per scongiurare conseguenze peggiori, che stiamo lavorando per una vita migliore, ma anche che dobbiamo essere consapevoli che ci saranno gruppi colpiti che dovremo sostenere". (Beb)