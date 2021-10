Arabia Saudita: presentata ufficialmente candidatura per ospitare Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, ha annunciato oggi, venerdì 29 ottobre, che il regno ha formalmente presentato la sua candidatura per ospitare l’Expo 2030. Lo ha riferito bin Salman stesso in una lettera rivolta al popolo saudita. Nel testo, si legge che il principe ereditario considera quest’occasione "una grande opportunità per il Paese per mostrare al mondo intero la nostra visione del futuro comune e gli sforzi che abbiamo fatto negli ultimi anni", riferendosi, in quest’ultima parte, ai risultati che l’Arabia Saudita sta lavorando per raggiungere nell’ottica della Vision2030 (il programma socio-economico che punta a diminuire la dipendenza del regno dalle sue risorse petrolifere), lanciata nel 2016. L’Expo del 2030 avrà come tema "L’era del cambiamento: spingere il nostro pianeta verso il futuro", un argomento che bin Salman considera perfetto per "l'ambizione del Regno per il futuro, ovvero una visione che si basa sull'energia illimitata dei nostri giovani con l'obiettivo di creare un futuro più sostenibile a beneficio delle generazioni future", conclude nella sua lettera il principe saudita. (Res)