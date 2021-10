Legge Bilancio: Barelli (FI), contributo Forza Italia per ampi margini di miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I margini di miglioramento sono ampi e noi abbiamo le idee chiare su dove intervenire". Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli che aggiunge: “Forza Italia porrà molta attenzione alle osservazioni che arrivano dalle parti sociali in merito alla legge di Bilancio, varata ieri dal governo”. “Proprio per questo, sono già allo studio dei possibili correttivi che proporremo in Parlamento”, conclude Barelli. (Rin)