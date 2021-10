Covid: Parlamento, da 3 novembre necessario certificato digitale per entrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso che la richiesta di presentare un certificato digitale Covid dell'Ue per accedere agli edifici del Parlamento sarà estesa a tutte le persone che desiderano entrare. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che a partire dal 3 novembre, a tutte le persone che entreranno negli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi, sarà richiesto di presentare un certificato digitale Covid dell'Ue valido, compresi i giornalisti. Sarà accettata anche una prova di un risultato negativo di un test Pcr effettuato nelle ultime 48 ore in Belgio, Lussemburgo o Francia. Restano valide le misure precauzionali esistenti come l'uso obbligatorio di una mascherina medica e il controllo della temperatura agli ingressi. (Beb)