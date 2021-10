Italia-Usa: nota Casa Bianca, saldo impegno comune a rafforzare asse transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti riaffermano il comune e saldo impegno a rafforzare le relazioni bilaterali e l'asse transatlantico, anche attraverso la Nato. Lo scrive la Casa Bianca nel comunicato diramato dopo l'incontro di oggi a Roma tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Biden ha ringraziato il capo del governo italiano per la leadership del G20 in un anno colmo di sfide globali. Entrambi i leader hanno riconosciuto come "risultato storico" l'approvazione della tassa minima globale sulle multinazionali, il consolidamento della difesa comune contro future pandemie, l'impegno verso la decarbonizzazione. Il presidente statunitense ha anche ringraziato personalmente Draghi per il sostegno dell'Italia al popolo dell'Afghanistan, anche attraverso l'organizzazione del G20 straordinario sul dossier e con l'accoglienza di 4 mila cittadini afgani diretti verso gli Stati Uniti lo scorso agosto. "I leader hanno discusso delle sfide legate alla sicurezza nel Mediterraneo e confermato l'importanza degli sforzi della Nato contro le minacce provenienti da ogni direzione strategica. Inoltre, hanno confermato il saldo impegno comune verso la relazione bilaterale e il legame transatlantico, anche attraverso la Nato. (Biden e Draghi) hanno poi sottolineato l'importanza del partenariato tra Usa e Unione europea sulla base dei valori condivisi", si legge nel comunicato. (Nys)