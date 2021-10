Cassino: distrutto da incendio il centro anziani ai Panaccioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un violento incendio ha distrutto, oggi pomeriggio, in centro anziani in località Panaccioni a Cassino. A lanciare l'allarme sono stati passanti che hanno visto lingue di fuoco fuoriuscire dalla porta della struttura realizzata su un unico piano nel centro della piccola località. Tutto è andato distrutto nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco di Cassino che indagano anche sulle cause che hanno innescato il rogo.(Rer)