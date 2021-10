Germania: ministro Finanze Scholz, affrontare crisi con Stato sociale solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha dimostrato come sia “necessario affrontare le crisi con uno Stato sociale solido. Molto altro si può fare per migliorare ulteriormente”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso del suo intervento a “Progressive Future - Global Progress Summit 2021”, in corso a Roma. Secondo Scholz, si sta stabilizzando l'idea che lo Stato è in grado di affrontare “in maniera molto efficace” le questioni sociali. Inoltre, “in crisi così gravi” come quella del coronavirus deve esservi “una grande solidarietà”. Il ministro delle Finanze tedesco ha quindi evidenziato come, per la risposta alle crisi, siano importanti la stabilizzazione dell'economia e la ripresa. Dalla pandemia di coronavirus, per Scholz possono essere tratti “due insegnamenti: è bene avere lo Stato sociale e un buon governo” ed è necessario agire affinché l'economia non risenta per decenni della crisi. (Geb)