Migranti: Gentiloni, forze progressiste non devono condividere stesse opinioni populisti

- Le forze progressiste non devono condividere le posizioni dei populisti sul fronte dell'immigrazione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento di Global Progress Summit 2021. "Potenzialmente sì", c'è più integrazione. "I sovranisti non hanno gestito bene la crisi, non era la loro crisi", ha detto. "E' la crisi che ha messo in primo piano l'importanza della scienza, dello stato sociale, del multilateralismo, della cooperazione, della serietà, della competenza. Tutta una serie di elementi persi di vista" nell'ondata populista. "Ma il problema è che si cercherà di nuovo di porre sul tappeto le questioni che hanno ispirato queste ondate di populismo e la prima idea riguarda l'immigrazione", ha aggiunto. "Si tratta di un tema molto scottante" e "dobbiamo essere onesti tra noi: le forze progressiste non devono condividere le posizioni dei populisti sul fronte dell'immigrazione", ha spiegato. "So che ci sono storie diverse, interessi diversi, ma il diritto d'asilo e il fatto di avere una immigrazione legalem che è utile anche per le nostre economie, dovrebbe essere una posizione comune tra le forze progressiste in tutta Europa. Sfortunatamente non sempre stanno così le cose, quindi abbiamo un problema anche tra di noi: quello di sottolineare l'esigenza di avere una posizione comune. Altrimenti se l'atteggiamento dei populisti risulta contagioso, noi ci troviamo in una situazione difficile", ha concluso Gentiloni. (Beb)