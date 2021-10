Regno Unito: medici consigliano a regina Elisabetta due settimane di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina britannica Elisabetta II è stata consigliata dai medici di riposare almeno per le prossime due settimane. Lo ha reso noto oggi Buckingham Palace. La regina, 95enne, non potrà partecipare al Festival del ricordo previsto sabato 13 novembre. L'ufficio stampa reale fa sapere che Elisabetta II è "di buon umore" e questo pomeriggio ha registrato un discorso per la Cop26, che inizierà a Glasgow la prossima settimana. (Rel)