G20: Gentiloni, sosteniamo Task force per dialogo permanente tra area sanitaria e finanziaria

- L'Unione europea sostiene fortemente la creazione di una Task Force per migliorare il dialogo e la cooperazione permanenti tra i responsabili delle politiche sanitarie e quelli delle politiche finanziarie. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo la riunione dei ministri della Salute e delle Finanze del G20. "L'ultimo anno e mezzo ha dimostrato che abbiamo chiaramente bisogno di mettere in atto una cooperazione strutturata tra i ministri della salute e delle finanze del G20", ha dichiarato. Il commissario ha ringraziato la presidenza italiana del G20 "per aver guidato questo lavoro" che ha portato alla "proposta sul tavolo oggi" che mira a "garantire la coerenza e la sinergia delle varie iniziative di riforma della governance sanitaria, basandosi sui punti di forza e sui mandati delle organizzazioni esistenti", ha detto. "Sosteniamo fortemente la creazione di una Task Force per migliorare il dialogo e la cooperazione tra i responsabili delle politiche sanitarie e finanziarie su base permanente. Questa task force dovrebbe avere un mandato chiaro e un calendario ben definito e prevedibile, e riferire ai ministri. Dovrebbe sviluppare opzioni su come migliorare gli accordi di coordinamento tra i ministri della sanità e delle finanze", ha spiegato. "Sono fiducioso che ciò ci consentirà di adattare meglio gli sforzi in corso per affrontare le sfide economiche e finanziarie della pandemia del Covid", ha detto ancora. Il commissario ha sottolineato che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "deve rimanere al centro dell'architettura sanitaria globale" e dunque il segretariato della Task Force deve essere ospitato presso l'Oms. Inoltre, il lavoro della Task Force "deve beneficiare dell'esperienza della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi)". Infine, "l'Ue sosterrà inoltre l'istituzione di un Fondo intermediario finanziario e la sua capitalizzazione sostenibile", ha affermato Gentiloni. (Beb)