G20: Kyriakides, obiettivi vaccinazione globale raggiungibili se agiamo rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di vaccinare il 40 per cento del globo entro la fine di quest'anno e il 70 per cento entro la metà del 2022 è raggiungibile, ma solo se si agisce rapidamente. Lo ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, dopo la riunione dei ministri della Salute e di quelli delle Finanze al G20. "Siamo in un momento critico della pandemia: con oltre 46 mila morti a settimana, la pandemia è tutt'altro che finita. Ogni giorno, ogni vaccinazione conta. Il nostro obiettivo di vaccinare il 40 per cento del globo entro la fine di quest'anno e il 70 per cento entro la metà del 2022 è raggiungibile, ma solo se agiamo rapidamente", ha dichiarato. "Porre fine alla fase acuta della pandemia e far progredire Covax richiede una cooperazione urgente tra tutti gli attori, dai produttori di vaccini, ai Paesi produttori di vaccini e ai Paesi con alti tassi di vaccinazione. I donatori, l'Act-Accelerator, la Multilateral Leaders Task Force e gli organismi regionali, in Africa e altrove, devono unirsi", ha spiegato. (segue) (Beb)