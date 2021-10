G20: Kyriakides, obiettivi vaccinazione globale raggiungibili se agiamo rapidamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte europea, l'Unione è pronta a continuare a fare la sua parte, ha spiegato la commissaria, ricordando che l'Ue ha fornito "oltre 3 miliardi di euro a sostegno di Covax" e che "gli Stati membri dell'Ue e la Commissione europea stanno lavorando insieme come Team Europa per garantire e condividere oltre 500 milioni di dosi entro la metà del 2022". Inoltre, "metà del vaccino che abbiamo prodotto, più di un miliardo di dosi prodotte nell'Ue, sono andate nel resto del mondo", ha ricordato. "Invitiamo tutti i partner del G20 a raddoppiare gli impegni di condivisione" del vaccino "e a dare un contributo significativo alla preparazione del vaccino. Parallelamente, dobbiamo continuare a rafforzare le nostre fondamenta" con "sistemi sanitari più forti e preparazione globale per le crisi future rimangono una priorità assoluta dell'Ue", ha sottolineato. (Beb)