G20: Kyriakides, prossima assemblea mondiale sanità decisiva per trattato su pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità dovrebbe essere il momento decisivo per quanto riguarda il trattato internazionale di risposta alle pandemie. Lo ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, dopo la riunione dei ministri della Salute e di quelli delle Finanze al G20. "Continueremo a lavorare per un trattato internazionale sulla preparazione e risposta alla pandemia. Molti sono già con noi, e il sostegno a questo trattato sta crescendo in tutto il mondo", ha affermato. "La prossima sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità dovrebbe essere il momento decisivo. È giunto il momento di avviare i negoziati su un nuovo accordo internazionale vincolante", ha detto. (Beb)