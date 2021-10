Georgia: Servizio sicurezza apre indagine su tentativo di colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di sicurezza nazionale della Georgia ha reso noto che sono aperte le indagini su un caso di tentativo di colpo di Stato. Nello specifico, si trattava di un piano per impedire il trasporto dell'ex presidente Mikheil Saakashvili in un ospedale carcerario. “Il servizio di sicurezza dello Stato della Georgia sta conducendo un'indagine sul colpo di stato con l'obiettivo di rovesciare e impadronirsi del potere statale. Secondo le prove ottenute durante l'indagine, è stato stabilito che le persone coinvolte nel caso stanno pianificando alcune azioni distruttive. In particolare, in caso di peggioramento delle condizioni di salute del detenuto Mikheil Saakashvili, al fine di impedirgli l'accesso al Gldani Correctional Facility n. 8, sono state previste varie modalità di blocco delle strade verso la suddetta struttura penitenziaria”, ha detto un portavoce del servizio ai giornalisti. (Rum)