Cina: parlamentare lituana Sakaliene a "Nova", Pechino non sa cosa siano i diritti umani

- La Cina "non ha idea di che cosa siano i diritti umani" e la Lituania intende dare priorità alle relazioni con i Paesi democratici, che garantirebbero una relazione "stabile, sostenibile e prevedibile sul lungo periodo". Lo ha dichiarato la parlamentare lituana, Dovile Sakaliene, in un'intervista ad "Agenzia Nova", a margine del "controvertice" organizzato oggi a Roma dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). "La politica ostile e aggressiva di Pechino destabilizza le relazioni diplomatiche e commerciali", ha detto Sakaliene, riaffermando l'importanza di tutelare "l'ordine internazionale e la vita delle persone". Respingendo le recenti accuse rivolte dalla stampa cinese alla Lituania, definita "il primo avamposto anti-Cina in Europa", la parlamentare di Vilnius ha sottolineato l'esigenza di "cogliere la differenza tra difesa e offesa", precisando che lo Stato baltico "non viola alcun principio internazionale" e agisce esclusivamente in nome della giustizia e della democrazia. (segue) (Res)