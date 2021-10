Usa: Biden a Mattarella, America è tornata, Nato e Ue centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden durante il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sui rapporti tra Usa ed Unione europea, sottolineando che “l’America è tornata". Biden, a quanto si apprende, ha fatto presente come accanto alla Alleanza atlantica, perno fondamentale della politica Usa, ci siano i rapporti con l'Ue. Mattarella lo ha ringraziato per questa sua particolare sensibilità e ha fatto l'esempio della decisione di tassare le Ott come risultato di questa ritrovata sintonia.(Rin)