Russia: ministero Esteri, non usiamo gas per ricatti ma per cooperazione reciproca vantaggiosa

- La Russia usa il gas non per ricattare, ma per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e questo è ben noto sia nell'Unione europea che in Polonia. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. A settembre alcuni deputati del Parlamento europeo avevano chiesto alla Commissione europea di indagare sulle azioni di Gazprom, accusando il monopolista del gas russo di manipolazione del mercato e ricatto al fine di ottenere il consenso al lancio del gasdotto Nord Stream 2. (Rum)