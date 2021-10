Lazio: assessora Agricoltura, ulteriori 12 milioni di euro per benessere animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di rifinanziare con ulteriori 12 milioni di euro, la misura 14, bandita e chiusa la scorsa primavera, per un totale complessivo quindi di 23 milioni, visto l’importate riscontro avuto dai territori con un numero di richieste pari a 1.653". Lo dichiara in una nota l’assessora Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati."Manovra che ha permesso inoltre - aggiunge - di dare un anticipo dell’85 per cento a tutte le aziende le cui domande risulteranno ammissibili, in modo diretto, grazie al sistema di istruttoria automatizzata, effettuata direttamente dalla piattaforma Sian, senza quindi dover redigere una graduatoria. Era un atto su cui mi ero personalmente impegnata, data la crisi legata all’emergenza sanitaria e al momento di grande difficoltà del settore zootecnico, e ringrazio le strutture della direzione agricoltura per aver lavorato alacremente per reperire i fondi necessari a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste che garantiranno tutti i requisiti di ammissibilità".(Com)