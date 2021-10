Brexit: Frost dopo incontro con Sefcovic, differenze di idee ancora "sostanziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Brexit britannico, David Frost, ha fatto sapere che le differenze di posizione con l'Unione Europea sul protocollo sull'Irlanda del Nord sono ancora "sostanziali". Come fa sapere un portavoce del governo britannico in una nota pubblicata su Twitter, è quanto emerso dopo l'incontro tra Frost e il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, avvenuto oggi 29 ottobre a Londra. In ogni caso, ha precisato il portavoce, le discussioni si sono svolte in uno "spirito costruttivo". Nonostante le nuove proposte dell'Ue siano sicuramente un passo avanti per le trattative, il governo di Londra fa sapere che "non agevolano lo scambio di merci tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord nella misura necessaria per una soluzione duratura. Né impegnano ancora con i cambiamenti necessari in altre aree, come la politica dei sussidi, l'Iva e la gestione del protocollo, compreso il ruolo della Corte di giustizia". Il Regno Unito, fanno sapere da Londra, è deciso a mantenere una posizione incline a cambiamenti sostanziali al Protocollo, per poter trovare "una soluzione sostenibile sia per l'Irlanda del Nord e per il rispetto degli accordi di Belfast". Frost e Sefcovic hanno in programma di incontrarsi nuovamente a Bruxelles la prossima settimana. (Rel)