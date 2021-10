Roma: Pedica (+Eu), Gualtieri prepari subito Piano freddo per proteggere clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il neosindaco Gualtieri pensi già al 'piano freddo' per proteggere adeguatamente i clochard. Il Campidoglio garantisca un'adeguata assistenza a tutti i senzatetto. È assurdo che in una città come Roma ci siano ancora 3 mila persone che non hanno neanche un alloggio di fortuna per la notte". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Prima che arrivi il grande freddo – sottolinea Pedica – bisogna fare il massimo per dare una sistemazione dignitosa a tutte quelle persone che dormono per strada. Le associazioni non hanno posti per accogliere tutti i clochard che dormono al freddo, bisogna fare un ulteriore sforzo per aiutarle. Non dimentichiamo che tra qualche settimana il freddo aumenterà e rischierà anche di aumentare il numero dei morti". (Com)