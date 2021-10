Iraq: 350 famiglie lasciano governatorato Diyala dopo esplosione tensioni settarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 350 famiglie hanno abbandonato il governatorato di Diyala dopo l’attacco terroristico del 26 ottobre e le successive violenze settarie tra la comunità sunnita e quella sciita. Lo ha riferito il portale informativo iracheno "Shafaq". Secondo l’amministrazione della provincia, 200 delle famiglie dislocate dopo le violenze provengono dal villaggio di Nahr Imam, 55 da al Ameriya, 69 dal villaggio di al Mithaq e 25 da al Rashad. Martedì 26 ottobre, un gruppo di persone armate affiliato allo Stato islamico ha compiuto un attentato nel villaggio di al Rashad, abitato prevalentemente da sciiti. Come reazione, la comunità sciita di al Rashad ha attaccato il villaggio di Nahr Imam, abitato da sunniti accusati di dare riparo ai terroristi. Il governo centrale di Baghdad ha repentinamente schierato nei distretti interessati ingenti forze di sicurezza, sia per dare la caccia ai terroristi sia per evitare nuovi scontri armati tra le due fazioni.(Res)